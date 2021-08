Cocktail van conclusies na 0-4: 'Sla Ajax nog hoger aan, maar fris PSV komt eraan'

Ontgoocheling bij Dusan Tadic (Ajax) - Pro Shots

Met een cocktail aan emoties en conclusies verlieten de spelers van winnaar PSV en verliezer Ajax zaterdagavond de Johan Cruijff Arena na hun duel in de Super Cup (0-4). Trainer Roger Schmidt en zijn technische staf vierden bij terugkomst op trainingscomplex De Herdgang de winst met een glas wijn. Misschien ook wel omdat PSV na zestien wedstrijden zonder zege weer eens een officieel duel won van een club uit de topvier. En wat deed Ajax-trainer Erik ten Hag? Die kroop hoogstwaarschijnlijk bij thuiskomst nog achter zijn computer om in de late uurtjes de wedstrijd nog eens goed te analyseren. De grote vraag is nu welke conclusies de twee rivalen aan de strijd om de Johan Cruijff Schaal kunnen verbinden. "Ik heb genoten van de wedstrijd. Je kon zien dat PSV in de wedstrijd zowel fysiek als mentaal verder is dan Ajax", zegt oud-voetballer en analist Hedwiges Maduro. "Na de 1-0 van PSV kwam Ajax weliswaar sterk terug, maar de rode kaart van Tagliafico bepaalde daarna de wedstrijd. De krachten vloeiden na rust weg bij Ajax en PSV deed het voortreffelijk."

Feest bij PSV na winst van de Johan Cruijff Schaal - Pro Shots

Volgens Maduro is het niet vreemd dat Ajax in deze fase van het seizoen nog kracht tekort komt. "De internationals zitten allemaal nog in de opbouwfase. Ze kunnen onmogelijk nu al alles geven, want dan lopen ze onherroepelijk spierblessures op." 'PSV moet in de breedte versterkt worden' "PSV is bovendien al wat wedstrijden onderweg en ze ogen daarbij ook ontzettend fris", aldus Maduro, die wel vindt dat de Eindhovenaren in de breedte versterking nodig hebben. "Wat gebeurt er als Zahavi wegvalt door een blessure of schorsing? Ze kunnen Vertessen in de spits zetten, maar dat is toch een ander type en ook onervaren. En ik denk dat PSV ook voor Rosario nog een vervanger moet halen. Ze hebben nu alleen met Sangaré een breker op het middenvelder. Het voelt allemaal nog een beetje dun voor een lang voetbalseizoen dat voor ons ligt."

Steven Berghuis (Ajax) kijkt naar de huldiging van PSV - AFP

Ajax-aanvaller Sébastien Haller zag de harde nederlaag zaterdagavond vooral als een 'wake-up call'. "En zo moeten ze het ook voelen", vindt Maduro. "Ajax moet vol aan de bak, want PSV heeft zich sterk verbeterd." "Ajax moet zich misschien wel zorgen maken dat veel goals van PSV vooral aan de rechterkant van de defensie vielen. Dat is wel iets waar ze op moeten gaan letten." Zak met 60 miljoen euro Bij PSV zal technisch manager John de Jong de komende weken alle berichten op zijn telefoon over Noni Madueke blokkeren om de Engelsman te houden. Maar wat als er toch een internationale topclub met 60 miljoen euro voor Madueke op de stoep staat? "Tja, dat wordt een moeilijke keuze", stelt Maduro. "PSV kan dat geld gebruiken, maar sportief is Madueke al zo belangrijk. Kijk hoe dat bij Ajax met Kasper Dolberg is gegaan. Ajax had in 2017 geloof ik een bod van 50 miljoen op hem ontvangen, waarna hij voor aanmerkelijk minder geld uiteindelijk naar Nice is vertrokken. Het zijn lastige keuzes."

Uitblinker Noni Madueke (PSV) tussen de slingers - ANP