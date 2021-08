Amerikaanse boksdroogte op Spelen houdt aan met al vier olympiades zonder goud

Richard Torrez junior zit in de finale van de superzwaargewichten in de ijzeren greep van Bachodir Jalolov. - Reuters

Met vijftig gouden plakken zijn de Verenigde Staten met afstand de succesvolste boksnatie in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Maar de tijd dat de Amerikanen het amateurboksen domineerden, ligt al vele jaren achter ons. Kenners herinneren zich wellicht nog de Amerikaanse Claressa Shields, die in de finale in Rio Nouchka Fontijn de baas was. De laatste gouden medaille bij de mannen dateert echter van 17 jaar geleden. In 2004 was halfzwaargewicht Andre Ward in Athene de laatste Amerikaanse bokser die de handen in de lucht mocht steken. Op de slotdag van de Olympische Spelen in Tokio hadden de Verenigde Staten twee kansen om een einde te maken aan de droogte. Vergeefs.

Keyshawn Davis incasseert een rechtse hoek van Andy Cruz in de finale van de olympische lichtgewichtklasse. - Reuters

Op voorhand lagen de beste papieren bij Keyshawn Davis in het lichtgewicht. De 22-jarige Amerikaan, die in de eerste ronde veel te sterk was voor de Nederlander Enrico Lacruz, heeft namelijk al drie profpartijen gebokst. Dat Davis überhaupt aan de Spelen meedoet, is een bijzonder verhaal. De 22-jarige Amerikaan werd als jongeling na een zenuwinzinking opgenomen in een psychiatrische instelling en hervond zichzelf door te boksen. In 2019 beleefde hij zijn doorbraak met drie grote finales, waaronder die van de wereldkampioenschappen in Jekaterinenburg. Beide keren stuitte hij in de finale op de Cubaan Andy Cruz. Uit de olympische selectie gegooid Davis zinde op revanche bij de Spelen in Tokio, maar toen die vanwege de coronapandemie werden uitgesteld, raakte Davis zijn motivatie kwijt. Hij bleef weg van bondstrainingen en schond meer dan eens de coronaregels. Daarop werd Davis uit de olympische selectie gezet. Uiteindelijk besloot hij in te gaan op een aanbod om prof te worden. "Ik wist dat ik de Spelen daarna kon vergeten, maar ik kon niet anders", vertelde hij tegen The Washington Post.

Keyshawn Davis leverde een intens gevecht met Hovhannes Batsjkov. - AFP

Drie wedstrijden bokste hij als prof en hij won ze alle drie. En toen kwam opeens toch de uitnodiging van de Amerikaanse bond voor Tokio. Wat bleek? De Amerikanen hadden een maas in de wet gevonden, mede dankzij de coronapandemie. Omdat er tijdens de pandemie vrijwel geen kwalificatietoernooien werden georganiseerd, kregen landen de kans om de ranglijst van 2019 te gebruiken. En toen was Davis nog gewoon amateur. 'Beter iets anders proberen' Na de eenvoudige zege op Lacruz won Davis in de halve eindstrijd in een meeslepend gevecht van de Armeense nummer een van wereld Chovhannes Batsjkov. Daarna wachtte Cruz in de finale. Nu zei Oscar de la Hoya, in 1992 winnaar van olympisch goud voor de VS in Barcelona en later een van de succesvolste profboksers ooit, eens: "Als je drie keer tegen iemand bokst en er niet van kan winnen, dan moet je misschien wat anders proberen."

Die les lapte Davis aan zijn laars. Cruz won overtuigend de eerste ronde, maar de Amerikaan sloeg hard terug in de volgende drie minuten. Davis raakte in de laatste ronde echter vermoeid en ging steeds meer tegen zijn opponent aanhangen. De Cubaan bokste de wedstrijd wel sterk uit en was Davis ook in hun vierde ontmoeting de baas.

De Verenigde Staten moeten het dit bokstoernooi (mannen en vrouwen) doen met drie zilveren en een bronzen medaille. Cuba is met vier gouden en een bronzen medaille de meest succesvolle boksnatie in Tokio. Groot-Brittannië en Rusland wonnen de meeste medailles (zes).

Richard Torrez junior begon als underdog aan de finale in het superzwaargewicht tegen de als eerste geplaatste Oezbeek Bachodir Jalolov, die zelfs al acht partijen ongeslagen is als profbokser. Zes daarvan op knock-out en twee toen de opponent de handdoek in de ring gooide. Torrez, ruim een kop kleiner dan de Oezbeekse reus (2,02 meter), was in de kwartfinales van de WK van 2019 nog door hem knock-out geslagen.

Bachodir Jalolov haalt uit tegen Richard Torrez in de finale van het superzwaargewicht. - Reuters

In de olympische finale begon Torrez onvervaard, maar vanaf de tweede ronde liet Jalolov hem weer alle hoeken van de boksring zien. Na een spervuur aan rake klappen kreeg de Amerikaan acht tellen en bovendien een waarschuwing vanwege veelvuldig duiken met zijn hoofd. Aan het einde van de derde ronde was er dan ook geen enkele twijfel over de winnaar: unaniem wezen ze Jalolov aan als olympisch kampioen.

Rivale Fontijn grijpt goud Boksster Lauren Price (1) heeft op de slotdag van de Spelen olympisch goud in de klasse -75 kg gewonnen. In de finale klopte de Britse Li Qian met 5-0. Price had in de halve finales moeizaam gewonnen van Nouchka Fontijn (3-2), maar kende in de finale geen enkel probleem met Li, die vooral incasseerde en zelden uitdeelde. De 27-jarige Price werd in 2019 wereldkampioen, nadat haar entourage na afloop van de finale tegen Fontijn een protest had ingediend. Na afloop van de finale kreeg Nouchka Fontijn, die na de Olympische Spelen haar boksloopbaan beëindigde, haar bronzen medaille.