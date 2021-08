Grieken in noorden Evia ontvluchten vuurzee van kust tot kust: 'We zijn alleen'

Het dorpje Pefki aan de noordkust van het eiland Evia is vanmiddag ingesloten door vlammen. Bewoners probeerden tevergeefs het vuur in de tuinen van huizen aan de rand het dorp te blussen.

350 mensen waren bij Pefki al aan boord gegaan van een veerboot voordat het vuur het dorp bereikte. 23 anderen konden van stranden gered worden. Sommige bewoners weigerden echter te vertrekken.

Het is één van de vele natuurbranden die Griekenland teistert en een snel einde is nog niet in zicht. Honderden brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ze worden bijgestaan door blushelikopters en vliegtuigen. De grootste brandhaarden zijn nu op het eiland Evia en op schiereiland Peloponnesos. Het vuur op Evia reikt in het noorden van het eiland van kust tot kust.

Op Evia ligt ook de door de bosbranden bedreigde stad Istiaia. "We zijn alleen. Ons einde is nabij", zei burgemeester Giannis Kotzias op de Griekse televisie.

Bij het eiland lagen vanochtend weer veerboten klaar voor evacuaties, nadat eerder al duizenden mensen waren gevlucht voor de branden. "Ik ben boos, ik heb mijn huis verloren", zei een van de bewoners van het eiland tegen persbureau Reuters. Ze stond op het punt om geëvacueerd te worden: "Het is een ramp, niets is overgebleven".

Op het eiland Zakynthos, voor de westkust van Griekenland, stortte een blusvliegtuigje neer. De piloot bleef ongedeerd. De oorzaak van de crash in nog onbekend.

Perfecte storm

Het land kampt met een van de ergste hittegolven in decennia; in een flink deel van het Middellandse Zeegebied stegen de temperaturen tot boven de 40 graden en viel er amper regen.

Die omstandigheden leidden tot een 'perfect storm' voor bosbranden in de hele regio; door klimaatverandering wordt het risico op branden groter. De natuurbranden hebben tot nu toe in Griekenland aan zeker twee mensen het leven gekost.

Bewoners van Evia voelen zich in de steek gelaten door de regering, schrijft persbureau DPA. "Ze hebben ons laten verbranden", zegt een van de inwoners. Premier Kyriakos Mitsotakis zei er deze week over dat de prioriteit ligt bij het beschermen van mensenlevens, daarna bij bezittingen, natuur en infrastructuur. "Helaas is het in deze omstandigheden simpelweg onmogelijk om dit alles tegelijkertijd voor elkaar te krijgen."

Ook in de media krijgt de Griekse regering kritiek te verduren. "Voor het eerst verliest de regering geleidelijk de controle", schrijf de krant To Vima bijvoorbeeld.

Regen in Turkije

In delen van Turkije is gisteren regen gevallen, nadat ook daar natuurbranden anderhalve week lang verwoestingen hadden aangericht. Acht mensen kwamen om. Het vuur in de provincie Antalya is inmiddels onder controle.

Zo'n duizend mensen werden gisteren per veerboot uit Evia geëvacueerd: