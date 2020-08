Depay dirigeert Lyon naar kwartfinales Champions League

Memphis Depay nadat hij met een panenka heeft gescoord tegen Juventus - EPA

Olympique Lyonnais heeft ten koste van Juventus de kwartfinales van de Champions League bereikt. De ploeg van Memphis Depay verloor in Turijn wel met 2-1, maar dat was net voldoende om door te gaan nadat de eerste wedstrijd in februari thuis met 1-0 was gewonnen. Lyon kreeg al na twaalf minuten een omstreden strafschop. Houssem Aouar leek een schwalbe te maken, maar zowel de scheidsrechter als de VAR beoordeelden de sliding op de bal van Rodrigo Betancur als een overtreding. Vanaf elf meter liet Memphis Depay zien weer helemaal terug te zijn na zijn zware knieblessure. Met een panenka verschalkte Depay Juventus-doelman Wojciech Szczesny: 0-1.

Oranje-internationals Matthijs de Ligt en Memphis Depay met elkaar in duel - Getty Images

De goal van Depay maakte de opdracht voor Juventus, met Matthijs de Ligt als basisspeler, nog lastiger. Minimaal drie goals had de kampioen van Italië nodig om alsnog de kwartfinales te bereiken. Daar ging Juventus naarstig naar op zoek en na een geweldige slalom op de achterlijn had Federico Bernardeschi de bal voor het inschieten. Hij rekende echter buiten oud-PSV'er Marcelo om, die met een puike sliding een goal voorkwam. Ronaldo staat op Cristiano Ronaldo nam het doel van Lyon ook een paar keer onder vuur. Met een vrije trap was hij er na 40 minuten al een keer dichtbij (redding doelman Anthony Lopes), maar kort voor de pauze was het wel raak vanaf elf meter. De strafschop leek een goedmakertje richting Juventus, want een ongelukkige handsbal van Depay leidde tot de penalty. Een kwartier na rust maakte Ronaldo het duel op schitterende wijze weer helemaal spannend. Na een afstandsschot met links verdween de bal via keeper Lopes en de paal in het doel. Het betekende het 130ste Champions League-doelpunt voor de Portugees.

Cristiano Ronaldo viert zijn tweede treffer tegen Olympique Lyonnais - Pro Shots