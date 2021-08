Messi ontroostbaar bij afscheid: 'Paris Saint-Germain is een van de opties'

Lionel Messi heeft op geëmotioneerde wijze afscheid genomen van FC Barcelona. "Dit is heel moeilijk voor me, na zoveel jaar. Ik ben hier mijn hele leven geweest, sinds mijn dertiende. Vandaag moet ik afscheid nemen. Na 21 jaar vertrek ik, met mijn vrouw en mijn drie Catalaans-Argentijnse kinderen. Maar we komen hier terug, want dit is mijn thuis."

Al voor de persconferentie begon, kwamen de tranen al bij de Argentijnse sterspeler. Hij kreeg een zakdoekje aangereikt van zijn vrouw. Ook bij de spelers van FC Barcelona, aanwezig in de zaal, liepen de emoties op.

"Ik ben zo dankbaar voor alle liefde die ik hier heb gekregen. Ik heb geweldige dingen meegemaakt hier, ook een paar slechte. Dit is de beste club van de wereld. Ik had nooit gedacht dat dit moment zou aanbreken", sprak een gebroken Messi, waarna een minutenlange staande ovatie van de zaal volgde.

'Paris Saint-Germain is een van de opties'

Over zijn toekomst wilde de 34-jarige Messi nog niet veel kwijt, hoewel hij toegaf dat er wordt gesproken met Paris Saint-Germain. "Toen bekend werd dat ik Barcelona ga verlaten, kreeg ik heel veel telefoontjes. Heel veel clubs waren in mij geïnteresseerd. Paris Saint-Germain is een van de opties. Er wordt nog gesproken."