Surinaamse keirinfinalist Tjon En Fa hoopt op Parijs 2024, maar zoekt sponsors

In het olympische keiringeweld fietste een opvallende naam naar de vierde plaats. Jaïr Tjon En Fa was de eerste Surinaamse baanwielrenner in een keirinfinale op de Olympische Spelen.

Na afloop was de 27-jarige baanrenner blij. "Ik ben niet ontevreden, het kon misschien beter. Toen ik de grote voorsprong van Jason Kenny zag, dacht ik: nu gaan we maar voor de tweede plek. Helaas niet gelukt, maar ik ben wel blij met het resultaat."

Tjon En Fa kwam ook in het sprinttoernooi in actie. Daar werd hij door latere winnaar Harrie Lavreysen al in de tweede ronde uitgeschakeld.

De toekomst voor baanrenner Tjon En Fa is onzeker. Het liefst gaat hij door tot de Spelen in Parijs over drie jaar. "Hopelijk leidt dit naar Parijs. Maar dat is nog niet zeker. We zien wel."