Door Boko Haram ontvoerd meisje na zeven jaar vrij

In Nigeria is een vrouw zeven jaar nadat ze als schoolmeisje werd ontvoerd door terreurgroep Boko Haram herenigd met haar familie. Ze behoort tot de groep van ongeveer 270 meisjes van 12 tot 17 jaar oud die destijds uit het dorp Chibok werd ontvoerd.

De man die ze trouwde tijdens haar gevangenschap heeft zichzelf overgegeven aan het leger, zei de gouverneur van de Nigeriaanse deelstaat Borno.

Een deel van de 276 vrouwen is inmiddels vrij. In 2017 werden 82 meisjes na onderhandelingen vrijgelaten. Een paar anderen zijn in de tussentijd ook ontsnapt of vrijgelaten. Ongeveer 113 vrouwen zouden nog in handen zijn van de terreurgroep. Volgens de gouverneur biedt de nieuwste vrijlating hoop dat ook zij nog gevonden worden.

De vrouw krijgt psychologische en medische hulp. Eerder bleek dat veel vrijgelaten Chibok-meisjes getraumatiseerd zijn. Sommigen zijn gedwongen om te trouwen met Boko Haram-leden en hebben moslimextremistische sympathieën gekregen.

De ontvoering van de meisjes leidde in 2014 wereldwijd tot grote verontwaardiging. Onder anderen de vrouw van de Amerikaanse oud-president Obama, Michelle, riep op sociale media met de tekst #BringBackOurGirls op tot de vrijlating van de meisjes.