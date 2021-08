Allerlaatste goud is prooi voor waterpolomannen van Servië

De allerlaatste gouden medaille op de Spelen in Tokio is een prooi geworden voor de waterpolomannen van Servië. De titelverdediger was met 13-10 te sterk voor de jonge, ontketende Grieken.

Servië lag met veel ervaren dertigers in het water en pakte snel een ruime voorsprong. Na het eerste kwart leek de spanning van de brede Griekse schouders te vallen. De talentvolle ploeg, in Tokio nog ongeslagen, dichtte snel het gat.

Tot diep in het vierde kwart ging het gelijk op, maar bij 10-10 stelde Servië orde op zaken. Het liep razendsnel uit naar 13-10. De Grieken moesten genoegen nemen met zilver als eerste plak ooit bij het waterpolo voor mannen.

Brons Hongarije

De Hongaarse waterpoloërs gingen naar huis met het brons. In de strijd om de derde plaats werd Spanje verslagen met 9-5 (3-3,2-2,1-0,3-0).

De wedstrijd was een herhaling van de EK-finale van vorig jaar. Toen trokken de Hongaren pas na strafworpen aan het langste eind en ook nu bleef het lang spannend.