Ook al werkt zijn wifi niet, Nijboer concludeert nu al dat Nageeye hem overtreft

"Het was geweldig moeilijk om hier te presteren", zegt Nijboer. "Normaal probeert de organisatie de omstandigheden zo ideaal mogelijk te maken voor de lopers. Maar dan hadden ze de marathon eigenlijk in een ander deel van het jaar moeten houden."

Het zilver van Nijboer dateert uit een ander tijdperk. Het waren de spelen van 1980 in Moskou, in de communistische Sovjet-Unie. Het evenement werd geboycot door de sterke atleten van de Verenigde Staten en ook Japan was er om die reden niet bij. "Afrikaanse landen waren toen nog niet zo goed", herinnert Nijboer zich nog goed. "Nu was iedereen er."

Gerard Nijboer heeft zondagochtend via WhatsApp doorgekregen dat hij na 41 jaar een opvolger heeft als medaillewinnaar op de olympische marathon. Laat er geen misverstand over bestaan: hij gunt Abdi Nageeye het zilver van harte, maar de 65-jarige Nijboer kreeg op de camping de wifi niet aan de praat om de wedstrijd live mee te kijken. En de prestatie van Nageeye is ook nog eens veel knapper dan die van hemzelf, benadrukt hij. "Petje af, hoor..."

Niet alleen het zilver op zich doet Nijboer goed. Vooral het feit dat Nageeye en vooral ook Sifan Hassan tijdens deze Spelen hebben bewezen dat Nederland weer meedoet op de lange afstanden.

Ze bewijzen bovendien volgens hem dat de Atletiekunie juist wel moet blijven investeren in de lange afstanden. "Ze wilden niet meer investeren in afstanden van 800 meter tot en met de marathon omdat we daar toch nooit wat wonnen. Ik hoop dat ze weer deel gaan uitmaken van het programma van de KNAU", zegt Nijboer. "Maar aan de andere kant, het succes van Papendal laat zich natuurlijk ook zien."

Parijs 2024

Aan de 32-jarige Nageeye kan Nederland nog wel plezier beleven, denkt Nijboer. Wellicht over drie jaar in Parijs, met het eerste goud voor een mannelijke atleet uit Nederland ooit.

"Prachtig dat we weer een vaandeldrager hebben", concludeert de trotse Nijboer. "Hij had dit in potentie in zich. Het moest er een keer uitkomen. Het gaat niet alleen om talent. Je moet ook een harde kop hebben, goede voorbereiding doen. Voor marathonlopers is dit fantastisch nieuws."