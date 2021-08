Zeker vijftien doden bij busongeluk in westen van Turkije

Gouverneur Sildak van Balikesir trok kort na het ongeluk naar de rampplek en bezocht gewonden in het ziekenhuis. Via Twitter condoleerde hij de nabestaanden.

Volgens de autoriteiten van de provincie Balikesir zwenkte de bus tegen 05.00 uur lokale tijd door onbekende oorzaak uit op de snelweg, waarna hij van de weg raakte en van een talud viel. Op foto's op de website van staatskrant Daily Sabah is te zien dat het wrak van de bus in het gras ligt. Zeventien inzittenden raakten gewond.

In het westen van Turkije zijn bij een busongeluk zeker vijftien doden gevallen. Elf mensen waren al dood toen de hulpdiensten arriveerden. Vier overleden in het ziekenhuis.

Het is het derde grote busongeluk in Turkije in een maand tijd. Eerder deze week vielen eveneens in het westen van het land zes doden bij een botsing tussen een bus en een truck. Vorige maand kwamen twaalf migranten om het leven toen hun busje in een greppel belandde en in brand vloog.