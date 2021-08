Na de Franse handballers veroveren ook de Franse handbalsters goud

Aan de hand van de 20-jarige Pauletta Foppa liep Frankrijk in de eerste helft uit naar 15-13. In de groepsfase stonden de Françaises halverwege ook met twee doelpunten voor, maar ging het nog mis.

De Franse handbalsters hebben voor het eerst de olympische titel gegrepen. Vijf jaar na de verloren finale tegen Rusland (22-19) namen de Françaises in de eindstrijd nu revanche met 30-25. Frankrijk schakelde in de kwartfinale Oranje uit.

De Noorse handbalsters wonnen in een eentonige wedstrijd tegen rivaal Zweden het brons. Noorwegen, uit de eindstrijd gehouden door Rusland, won afgetekend met 36-19.

De Noorse ploeg liet er geen gras over groeien en liep in de eerste helft weg naar 19-7. De kampioen van 2008 en 2012 (brons in 2016) was effectiever in de afronding. Aan de overkant stuitten de Zweedsen steeds op Solberg, de keepster in vorm bij de Europees kampioen.

De oorwassing ging in de tweede helft verder. Zweden, in de halve finales door Frankrijk geklopt, was niet in staat het duel nog om te keren. De vierde plek is wel Zwedens beste uitslag op de Spelen.