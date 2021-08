Zware gevechten in en rond Afghaanse steden, 'ook Kunduz gevallen'

Talibanstrijders veroveren in hoog tempo terrein op het Afghaanse regeringsleger. Een correspondent van de BBC meldt op basis van een lokale functionaris dat de Taliban de macht hebben gekregen over de noordelijke provinciestad Kunduz. Het zou de derde provinciestad in 48 uur zijn die wordt veroverd door de Taliban.

Een bewoner van de stad spreekt van "een totale chaos". Het is onduidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen.

Het Afghaanse ministerie van Defensie meldt dat in de afgelopen 24 uur 572 Talibanstrijders zijn gedood bij gevechten in onder meer Kunduz, Uruzgan en Kandahar. Ook zijn er 309 militanten gewond geraakt.

Nederlandse missie

Sinds westerse NAVO-landen hun troepen terugtrekken uit Afghanistan is de islamitische Talibanbeweging bezig met een opmars in het land. De afgelopen weken zijn belangrijke controleposten overgenomen. Het Afghaanse leger lijkt niet bestand tegen de Talibanstrijders. De situatie op de grond is diffuus, maar volgens waarnemers hebben Talibanstrijders inmiddels de helft van het grondgebied in handen.

Tot dusverre zijn strijders van de Taliban vooral machtig op het Afghaanse platteland, maar sinds twee weken wordt er hevig gevochten om cruciale steden. Vrijdag werd de zuidelijke provinciehoofdstad Zaranj veroverd, gisteren volgde Sjeberghan in het noorden. Volgens het Duitse persbureau DPA is ook de noordelijke provinciestad Sar-e Pol ingenomen.

Het Nederlandse leger was jarenlang actief in de provincie Kunduz. Van 2011 tot 2013 werden agenten ondersteund met een opleiding. Kort daarna, in 2015, wisten Talibanstrijders het Afghaanse regeringsleger alweer uit de stad te verjagen. Na een tegenaanval, ondersteund door de Amerikaanse luchtmacht, verlieten zij de stad weer.

Zo zagen de Nederlandse missies in Afghanistan eruit. Twintig jaar, in precies vier minuten: