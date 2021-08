Taliban nemen Afghaanse stad Kunduz in, grootste verovering tot nu toe

Talibanstrijders veroveren in hoog tempo terrein op het Afghaanse regeringsleger. Internationale media melden op basis van lokale functionarissen dat de extremistische islamitische beweging Kunduz in handen heeft. De Taliban zelf claimen alle belangrijke gebouwen in de stad in handen te hebben.

Het is de derde provinciehoofdstad in 48 uur die wordt veroverd door de Taliban. Vrijdag werd de zuidelijke provinciehoofdstad Zaranj veroverd, gisteren volgde Sjeberghan in het noorden. Ook de noordelijke provinciestad Sar-e Pol zou inmiddels zijn ingenomen, melden persbureau AFP en DPA.

Op foto's valt te zien dat Talibanstrijders door het centrum van Kunduz lopen. Afghaanse regeringstroepen zouden zich grotendeels hebben teruggetrokken naar het nabijgelegen vliegveld. Het ministerie van Defensie ontkent dat de stad volledig is veroverd; speciale commando's zouden bezig zijn met een operatie om de Taliban weer uit te stad te verdrijven.

Op deze beelden is te zien dat er een grote brand woedt: