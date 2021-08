Wekdienst 8/8: Laatste dag Olympische Spelen • Persconferentie Messi

Messi wekdienst - AFP, bewerking: NOS

Goedemorgen! Sinds vannacht gelden nieuwe regels voor mensen die naar Nederland reizen. En het is de laatste dag van de Olympische Spelen én van Pride Amsterdam. Eerst het weer: Vandaag trekken buien over het land met tussendoor stapelwolken en zon. Bij een matige tot harde zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Na het weekend is het nog een aantal dagen wisselvallig en vrij koel. Vanaf woensdag is het vaker droog met meer ruimte voor de zon.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het is de laatste dag van de Olympische Spelen in Tokio. Vanochtend worden de laatste medailles verdeeld; vanaf 13.00 uur kun je op NPO 1 en online bij de NOS kijken naar de slotceremonie. Sifan Hassan zal daar de Nederlandse vlag dragen.

Het is ook de laatste dag van Pride Amsterdam. Er staan een kerkdienst en meerdere concerten op het programma.

En om 12.00 uur houdt Lionel Messi een persconferentie over zijn breuk met FC Barcelona. Eerder deze week werd bekend dat hij de club na twintig jaar verlaat. Messi heeft zich nog niet uitgelaten over de gang van zaken. De persconferentie is hier live te volgen.

Wat heb je gemist? Sinds vannacht gelden strenger regels voor mensen die naar Nederland reizen. Die gelden ook voor Nederlanders die terugkomen van vakantie. Iedereen van 12 jaar en ouder die in een 'geel' EU-land is geweest, moet een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs kunnen laten zien. Voor niet-gevaccineerden betekent dat dat zij in het land waar ze zijn geweest een test moeten doen. Die is voor eigen rekening. Lees er hier meer over.

Ander nieuws uit de nacht: Stille tocht voor dood gevonden Zwijndrechtenaar: In Zwijndrecht is een stille tocht gehouden voor de 29-jarige dakdekker Manuel Alvarez, die afgelopen maandag dood werd gevonden in een auto die al dagen in Dordrecht geparkeerd stond. Zijn lichaam was in stukken gehakt en in meerdere koffers gestopt. Ongeveer 500 mensen liepen mee. Er werden ballonnen opgelaten en vuurwerk afgestoken.

Agent in Rotterdam geraakt door weggegooid vuurwapen: Bij een arrestatie in Rotterdam is een agent in zijn been geraakt door een kogel die was afgevuurd door een weggegooid vuurwapen. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Drie Rotterdammers van 22, 26 en 32 jaar oud zijn aangehouden.

Hongarije breidt toepassing anti-lhbti-wet uit: De regering in Hongarije breidt de omstreden wet uit die voorlichting over en het weergeven van homoseksualiteit en geslachtsverandering verbiedt in media en op school. Nu wordt het tonen of bespreken van deze onderwerpen ook verboden in een straal van 200 meter rondom kerken. Daarnaast moeten boeken die deze thema's 'promoten', zoals de Hongaarse regering het omschrijft, straks worden ingepakt in ondoorzichtige verpakkingen. Dat staat volgens persbureau Reuters in een vrijdag gepubliceerd decreet.

En dan nog even dit: Abdi Nageeye heeft Nederland aan een nieuwe zilveren medaille geholpen. De 32-jarige Nederlander stuntte met een tweede plaats op de olympische marathon achter de ongenaakbare wereldrecordhouder en titelverdediger Eliud Kipchoge, die won in 2.08.37. Nageeye liep in 2.09.58 naar het zilver en spoorde vanaf een kilometer voor de finish bovendien zijn Belgische trainingsmaatje Bashir Abdi aan om naar het brons te lopen. "Ik hoopte samen met Bashir een medaille te pakken", zei Nageeye. "Ik zag dat Bashir het moeilijk had en bleef hem aanmoedigen. 'Kom bij me, kom bij me', riep ik. Toen hij bij me was, liet ik hem mij chasen. Zo heeft hij Cherono met kramp verslagen. Ik ben zo blij voor hem."

