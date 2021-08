Wekdienst Tokio: Nageeye stunt met zilver, Lavreysen en Wild veroveren brons

De zestiende en laatste nacht van de Olympische Spelen heeft een grote Nederlandse verrassing opgeleverd bij de marathon. En bij het baanwielrennen veroverden Harrie Lavreysen en Kirsten Wild een bronzen medaille.

De nacht begon met de stunt van Abdi Nageeye. De 32-jarige Nederlander verraste met een zilveren medaille op de olympische 42,195 kilometer, achter de ongenaakbare wereldrecordhouder en titelverdediger Eliud Kipchoge.

Nageeye trad in de voetsporen van Gerard Nijboer (zilver in 1980) met zijn zilveren medaille. En tot zijn grote vreugde knokte zijn Belgische boezemvriend Bashir Abdi zich naar brons. In de slotfase van de marathon deed Nageeye er alles aan om Abdi mee te nemen naar het podium. Het leverde unieke beelden op.

Collega-marathonloper Frank Futselaar vertelt in de studio waarom Nageeye dit deed: