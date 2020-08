Blunders Varane helpen Manchester City langs Real Madrid

Real Madrid deed de openingstreffer cadeau aan Manchester City. Na negen minuten verspeelde Raphaël Varane de bal op knullige wijze in zijn eigen strafschopgebied aan Gabriel Jesus, die vervolgens Raheem Sterling in staat stelde te scoren.

Manchester City heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In eigen huis werd Real Madrid, net als eind februari in Spanje, met 2-1 verslagen.

Daarmee veranderde er niet direct iets voor Real Madrid, dat nog steeds twee goals moest maken om door te kunnen gaan naar de kwartfinales. Zonder de geschorste aanvoerder Sergio Ramos ging Real Madrid op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam er via Karim Benzema, die na een goede combinatie met Rodrygo raak kopte.

In een spannende tweede helft kregen beide ploegen kansen om op voorsprong te komen. Maar het was opnieuw een grote fout van Varane die aan de basis stond van de 2-1 voor Manchester City.

De Franse verdediger verkeek zich eerst op een lange bal en kopte vervolgens veel te kort terug op doelman Thibaut Courtois. Jesus was er als de kippen bij om te profiteren, waarna Manchester City niet meer in de problemen kwam. In de kwartfinale speelt City tegen Olympique Lyonnais, dat Juventus uitschakelde.