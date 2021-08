Vanaf nu testen voor thuiskomst, wanneer je niet gevaccineerd bent

Wie vanuit een 'geel' EU-land naar Nederland reist, moet vanaf vandaag in het bezit zijn van een geldig coronabewijs. De nieuwe regels gelden voor iedereen vanaf 12 jaar.

Mensen die nog geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben in de CoronaCheck-app, moeten voor vertrek naar Nederland een test doen in het land waar ze verblijven. Voor een PCR-test geldt een limiet van maximaal 48 uur voor vertrek, bij een antigeentest is dat 24 uur. De test moet je als reiziger zelf regelen en betalen. Alleen met een negatieve testuitslag mag je terug naar Nederland.

De nieuwe inreisregels gelden voor alle vormen van vervoer. Dus ook als je met eigen auto terugreist naar Nederland, moet je een negatief testbewijs op zak hebben. Voor mensen die geen gebruik maken van eigen vervoer, controleren vervoersmaatschappijen de coronabewijzen vóór het instappen in bijvoorbeeld vliegtuig of bus.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt vakantiegangers aan om al vroeg te beginnen met de voorbereidingen. Dat betekent dus ook in Nederland al uitzoeken waar je in het vakantieland een coronatest kan doen voordat je weer terugreist. De plekken waar je een test kan doen, zijn online te vinden, zegt een woordvoerder. "Wij hebben een speciale website waar je per land en regio precies kan zien waar je een test kan halen." Die website vind je hier.

Voorbeeld: gezinsvakantie op Kreta

Stel: je bent als gezin op vakantie op Kreta en vliegt terug naar Nederland. Beide ouders zijn meer dan twee weken geleden volledig gevaccineerd en hebben dus een coronabewijs, maar de kinderen van 13 en 15 niet. Beide kinderen moeten dan een test afnemen in Griekenland. En als een van hen besmet blijkt te zijn? Dan moet het kind in isolatie volgens de in het land van verblijf geldende regels.

Voor vakantiegangers geldt dat ze de coronaregels moeten volgen van het land waarin ze verblijven, zegt Buitenlandse Zaken. Dat kan bijvoorbeeld een quarantaine zijn van vijf dagen, tien dagen of een verplicht verblijf in een quarantainehotel. Dat verschilt per land. De extra kosten van zo'n verblijf en de latere terugvlucht zijn voor de reiziger. "Het is een risico dat hoort bij reizen in deze tijd", zegt een woordvoerder van het ministerie.