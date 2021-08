Waarom Nageeye de Belg Abdi naar het podium hielp: 'Summum van vriendschap'

Abdi Nageeye omhelst zijn Belgische trainingsmaatje Bashir Abdi - ANP

De beelden gaan ongetwijfeld de wereld over. Drie uitgeputte mannen, sprintend om het podium in de olympische marathon. Een is duidelijk de sterkste. Maar in plaats van recht op zijn doel af te gaan, kijkt hij zich voortdurend om naar zijn achtervolgers. Hij zwaait met zijn hand. Kom op, ga mee, mee naar het podium. Achter de fenomenale titelverdediger Eliud Kipchoge trad Abdi Nageeye in de voetsporen van Gerard Nijboer (tweede in 1980 in Moskou) door naar het zilver te sprinten in de olympische marathon. En tot zijn grote vreugde knokte zijn Belgische boezemvriend Bashir Abdi zich ondanks hamstringklachten naar brons. Kijk hieronder naar het slot van de olympische marathon:

Slotstuk marathon: Nageeye stunt met zilver en helpt maatje Abdi aan brons - NOS

"Ik hoopte samen met Bashir een medaille te pakken", zei Nageeye. "Ik zag dat Bashir het moeilijk had en bleef hem aanmoedigen. 'Kom bij me, kom bij me', riep ik. Toen hij bij me was, liet ik hem mij chasen. Zo heeft hij Cherono met kramp verslagen. Ik ben zo blij voor hem." Kijk hieronder naar de reacties van Abdi Nageeye en Bashir Abdi:

Nageeye en Abdi zijn beiden van Somalische afkomst en kwamen naar Europa om een nieuw leven op te bouwen. Nageeye ging naar Nederland en Abdi belandde in België. Beiden hebben inmiddels een gezin. Ze kennen elkaar sinds 2008, trainen samen en reizen samen de wereld over. Collega-marathonloper Frank Futselaar vertelt in de NOS-studio meer over de band tussen Nageeye en Abdi. "Die vriendschap heeft zoveel gedaan voor hun motivatie dit te behalen", zegt Futselaar. "Ze wilden dit voor elkaar. Die energie die in de laatste 200 meter naar bovenkomt, komt ook door al die zware trainingen die ze samen hebben gedaan. Dat je dit met je beste vriend kan delen, is ongekend." Kijk hieronder naar de uitleg van Frank Futselaar:

Waarom Nageeye per se met Abdi naar podium wilde: 'Ze zien elkaar vaker dan hun gezin' - NOS

Voor atletenmanager Jos Hermens was het ook een bijzondere marathon. Naast Nageeye en Abdi behoort ook winnaar Eliud Kipchoge tot zijn managementstal Global Sports Communication. "Ongelooflijk, wat een wedstrijd", zegt Hermens op NPO Radio 1. Voor Hermens was de prestatie van de 32-jarige Nageeye, houder van het Nederlands record (2.06.17), het verrassendst. "Magistraal hoe hij het heeft afgemaakt tussen de wereldtop", zegt Hermens. "Hij was elfde in Rio, maar zilver is te bizar voor woorden. Ik ben erg trots op hem. Tweede achter de grootste marathonloper ter wereld."

Abdi Nageeye (zilver), Eliud Kipchoge (goud) en Bashir Abdi (brons) - Reuters

Dat Nageeye dan ook nog vriend Abdi naar het brons loodste, maakte het sprookje voor Hermens compleet. "Het summum van vriendschap. Als hij Bashir niet had meegenomen hadden ze die Keniaanse jongen niet kunnen kloppen. Heel mooi." Kijk hieronder naar de samenvatting van de olympische marathon: