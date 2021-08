Lavreysen sluit Spelen af met brons op keirin, Kenny verrast iedereen en pakt goud

Op het tandvlees

Het vaatje begon stilaan leeg te raken bij Lavreysen en dat uitte zich in de keirin, waarin de Brabander weer het uiterste uit zichzelf moest halen. In de halve finale begon hij iets te ver van achteren aan de laatste ronde, moest buitenom proberen in te halen en kwam daarbij zelfs in botsing met de uitsturende Wakimoto.