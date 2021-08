Wild ontloopt valpartijen maar laat zich foppen in afvalrace: medaille in gevaar

Kirsten Wild baalt na haar vroege uitschakeling in de afvalrace. - NOS

Kirsten Wild is na drie onderdelen in het omnium nog in de race voor een olympische medaille. Op de door ernstige valpartijen ontsierde scratch, het eerste van vier onderdelen in het omnium, sprintte ze naar de vijfde plaats. Vervolgens sprokkelde ze in de temporace genoeg punten voor de tweede plaats. In de afvalkoers ging het echter mis en zakte ze terug naar plek vijf. Na drie onderdelen gaat de Amerikaanse Jennifer Valente aan de leiding, voor de Japanse Yumi Kajihara. Wild staat voorlopig vijfde, twintig punten achter Valente. Later vannacht volgt nog de afsluitende puntenkoers (05.25 uur). Alles is te volgen op NPO 1 en via onze livestream.

De stand in het omnium voor vrouwen na drie onderdelen. - NOS

Wild ontspringt de dans op scratch In de laatste twee ronden van de scratch zagen we twee valpartijen, waarvan vooral de laatste grote gevolgen had. De Italiaanse Elisa Balsamo viel als eerste, waarop bijna de helft van het peloton over de onfortuinlijke renster heen stuiterde. Onder anderen de Belgische Lotte Kopecky en de Britse Laura Kenny behoorden tot de voornaamste slachtoffers. Ook de juryvoorzitter werd op het binnenterrein getroffen door de vallende rensters en moest per brancard worden afgevoerd. Wild raakte een beetje ingesloten en moest genoegen nemen met de vijfde plaats achter de Amerikaanse Jennifer Valente, de Japanse Yumi Kajihara en de Australische Anette Edmondson en de Noorse Anita Stenberg.

Vreselijke valpartijen bij scratch vrouwen: negen baanrensters onderuit - NOS

In de temporace, het tweede onderdeel waarbij elke ronde een punt te verdienen is op de streep, was het uitgerekend de onfortuinlijke Balsamo die het eerste puntje pakte. Wild hield zich aanvankelijk koest, maar begon vanaf de negende sprint toch te sprokkelen en eindigde achter Kenny keurig als tweede. De Vlaamse Kopecky, nog vierde bij de wegwedstrijd twee weken geleden, moest het in de temporace voor gezien houden. Met tranen in de ogen stapte ze van de fiets.

Kirsten Wild alert in de puntenrace, het tweede onderdeel van het omnium. - Reuters

In de afvalrace, doorgaans de specialiteit van Wild op het omnium, gooide Wild haar eigen glazen in. Ze liet zich verrassen door de Noorse Anita Stenberg, die rondenlang achter het peloton bleef bungelen om bij ieder sprintje net op tijd op te schuiven. Vlak na Kenny werd ook de ervaren Wild daar slachtoffer van. Ze liet zich opsluiten en werd al in ronde 9 geëlimineerd. Gefrustreerd verliet ze vervolgens de baan. De Française Clara Copponi won de afvalrace, maar de Japanse Kajihara deed de beste zaken.

Wild laat zich foppen en wordt vroegtijdig uitgeschakeld in afvalkoers - NOS

Laatste kans op olympische droom De 38-jarige Wild domineerde de laatste jaren het omnium bij de vrouwen. In 2019 prolongeerde ze in het Poolse Pruszków haar wereldtitel en zette daarna alles op de olympische titel in Tokio. Het zou haar laatste kunstje worden in haar imposante loopbaan.

De coronapandemie gooide echter roet in het eten. Niet alleen door het uitstel van de Spelen, maar ook omdat Wild persoonlijk hard getroffen werd door het virus. In het voorjaar twijfelde ze nog openlijk of ze wel de juiste keuze had gemaakt om door te gaan. "Ik kreeg corona en was echt aan de beurt", vertelde ze. "Ik vond het best een nare winter. Als ik had geweten hoe het allemaal zou verlopen, weet ik niet of ik dezelfde keuze gemaakt had."

Wild zette door en begon gewoon als favoriet aan de olympische koppelkoers. Maar daarin ging ze hard onderuit en eindigde met Amy Pieters uiteindelijk als vierde. Het omnium is dus de laatste kans voor Wild, achtvoudig wereldkampioene in het baanwielrennen, om haar olympische droom waar te maken.