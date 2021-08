Nageeye stunt met zilver op olympische marathon achter ongenaakbare Kipchoge

Dat Kipchoge zou winnen, was geen verrassing, maar de strijd om de overige medailles was na een slopende race bijzonder spannend. In de laatste meters voor de finish ging het tussen de Keniaan Lawrence Cherono, Bashir Abdi en Nageeye. Wat toen gebeurde was bijna onwerkelijk.

De ontknoping was een mooi einde van een meeslepende marathon. Om 7.00 uur 's ochtends Japanse tijd gingen 106 lopers van start in het Odori-park in Sapporo. Met een temperatuur van 26 graden en hoge luchtvochtigheid van 80 procent waren de omstandigheden net als bij de vrouwenwedstrijd op zaterdag zwaar. Dat was te merken aan de vele uitvallers al in de eerste helft van de race.

Niet de dag van Ethiopië

Het eerste voorname slachtoffer was de Ethiopiër Shura Kitata. De winnaar van de marathon van Londen in 2020 moest al na tien kilometer de strijd staken met kramp. Het was sowieso niet de dag van Ethiopië. Later gaven ook de andere twee Ethiopiërs Sisay Lemma en Lelisa Desisa, de wereldkampioen van Doha in 2019, op.

Daniel do Nascimento haalde de finish ook niet. De Braziliaan maakte in de eerste helft van de race een goede indruk, maar lag opeens op het asfalt. Daarna ging hij toch nog even door om daarna weer de strijd te staken. De Oegandees Stephen Kiprotich, winnaar van het goud in 2012, gaf ook op en dat gold ook voor de Nederlanders Bart van Nunen en Khalid Choukoud.

Nageeye toont karakter

Hoe anders verging het de 32-jarige Nageeye. Hij oogde ontspannen en handhaafde zich met groot gemak in de voorste gelederen van de kopgroep, die met elke afgelegde kilometer een beetje kleiner werd. De Kenianen maakten daar de dienst uit.