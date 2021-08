Stille tocht voor dood gevonden Zwijndrechtenaar

In Zwijndrecht is een stille tocht gehouden voor de 29-jarige Manuel Alvarez, die afgelopen maandag dood werd gevonden. Ongeveer 500 mensen liepen mee. Er werden ballonnen opgelaten en vuurwerk afgestoken.

Het lichaam van Alvarez, een dakdekker uit Zwijndrecht, werd afgelopen maandag aangetroffen in een auto die al dagen in Dordrecht geparkeerd stond. Zijn lichaam was in stukken was gehakt en in meerdere koffers gestopt.

Een 25-jarige man uit Zwijndrecht wordt verdacht van moord of doodslag. Hij werd vorige week donderdag, vier dagen voor de vondst in de auto, al aangehouden bij een vechtpartij. De man zei toen al iemand om het leven te hebben gebracht. In zijn flatwoning werden bloedsporen aangetroffen. De politie heeft ook onderzoek gedaan in een huis in Rotterdam-Zevenkamp in verband met de zaak.

Hechte vriendengroep

Een woordvoerder namens de familie, zei tegen RTV Rijnmond dat de nabestaanden zich erg gesteund voelen door de stille tocht. "Manuel had een hechte vriendengroep die deze herdenking hebben georganiseerd. De verslagenheid onder de vrienden en de familie is groot. Dit hou je niet voor mogelijk dat dit gebeurt. Het is zo afschuwelijk."

Volgens burgemeester Hein van der Loo van Zwijndrecht verliep de stille tocht respectvol en netjes. Hij aarzelde niet toestemming te geven voor de tocht. "Als dit initiatief komt van vrienden en familie van een slachtoffer van zo'n ongelofelijk aangrijpend delict, dan is dit een uitingsvorm dat ik de mensen gun. En daar hoort een fakkel en een vuurpijl bij."