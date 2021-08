Schmidt adviseert uitblinker Madueke: 'Verstandig om bij PSV te blijven'

Schmidt over Madueke: ‘Voor de club en voor hemzelf beste als hij blijft’ - NOS

Noni Madueke eiste zaterdag met twee fraaie goals de hoofdrol voor zich op in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (4-0 winst). Als dit optreden een voorbode was voor de rest van het seizoen gaat PSV nog meer plezier beleven aan de 19-jarige Engelsman. Of is Madueke nu al toe aan een stap hogerop in het buitenland? PSV-trainer Roger Schmidt wil niet aan een vertrek van Madueke denken. "Je weet het nooit, maar naar mijn mening is hij nog zo jong, voelt hij zich zo goed bij PSV, ontwikkelt hij zich hier op een perfecte manier. Het zou verstandig voor de club en voor hem dat hij hier blijft." 'Madueke nu onderdeel van teamtactiek' Madueke kwam in de zomer van 2018 transfervrij van Tottenham Hotspur naar PSV. Hij was toen zestien jaar en gold ook in Engeland als belofte, maar koos bewust voor een opleiding in Nederland bij PSV. Afgelopen jaar verlengde hij zijn contract in Eindhoven tot medio 2024. Bekijk hier een interview van september 2020, waarin Madueke vertelt dat hij het pad van Jadon Sancho (toen Borussia Dortmund, nu Manchester United) volgt:

Madueke: 'Sancho is boegbeeld van de beweging, hij inspireert me' - NOS

De afgelopen anderhalf jaar mocht Madueke aan het grote werk ruiken bij het eerste van PSV, vooral als invaller. Hij scoorde zeven keer in 28 wedstrijden in de eredivisie. In nog zo'n seizoen met een bijrol heeft Madueke geen trek. Dit seizoen wil hij elke wedstrijd spelen en Schmidt gaat daarin vooralsnog mee. "Hij geeft ons veel kracht in de aanval, werkt hard voor het team en is nu onderdeel van de teamtactiek", zegt Schmidt. "Dat is een stap vooruit voor hem. Misschien kan je nu geld voor hem krijgen, maar misschien kan je over twee jaar veel meer geld krijgen." Ten Hag: 'Tagliafico heeft ons ook vaak geholpen' Ajax-linksback Nicolás Tagliafico was veertig minuten de tegenstander van Madueke. In de veertigste minuut werd de Argentijn vanwege een onbesuisde tackle van het veld gestuurd. NOS-verslaggever Joep Schreuder vroeg aan Ajax-trainer Erik ten Hag of die de rode kaart zag als uiting van frustratie na de twee goals van Madueke.

Ten Hag over concurrentie met PSV: 'We dagen elkaar uit' - NOS

"Nico is een winnaar", reageerde Ten Hag. "Die legt zijn hele hebben en houwen erin, al zijn passie. Maar zo'n risico moet je daar niet aangaan. Hij heeft ons ook ontelbare keren geholpen, dat we met zijn inzet en passie wel erbovenop kwamen." Volgens Ten Hag heeft de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena hem in ieder geval duidelijk gemaakt dat kampioen Ajax in PSV een geduchte concurrent heeft. "We dagen elkaar uit. We moeten echt goed zijn. Als we te veel spelers op veld hebben die niet goed zijn, ga je niet winnen. PSV heeft verdiend gewonnen." Kijk hieronder naar de reactie van Ajax-speler Daley Blind.