Eerste poging om steenmonster op Mars te verzamelen mislukt

In deze NOS-animatie met beelden van NASA en ESA zie je hoe de hele operatie in zijn werk moet gaan:

Perseverance heeft als taak onderzoek te doen naar sporen van mogelijk vroeger leven in de krater Jezero, en zal daarnaast grond- en steenmonsters verzamelen. Die moeten over enkele jaren worden opgehaald door een andere rover die door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA wordt gebouwd. Uiteindelijk moet een Europese sonde de monsters naar de aarde brengen.

De eerste poging van Marsrover Perseverance om een steenmonster te verzamelen is niet gegaan zoals gepland. De robotwagen had een stuk steen moeten uitboren en het gruis opvangen in een buisje, maar teruggestuurde gegevens lijken erop te wijzen dat er niets in het buisje terecht is gekomen, meldt NASA .

Het verzamelen van het eerste monster is dus mislukt, maar de Marswagen heeft nog 42 buisjes over voor nieuwe pogingen. De bedoeling is uiteindelijk minstens 20 monsters te verzamelen.

"Dit niet de 'hole in one' waar we op hadden gehoopt", zei NASA-manager Thomas Zurbruchen over de mislukte poging. "Maar er is altijd een risico als je iets baanbrekends doet."

Hij zei het volste vertrouwen te hebben in het team dat uitzoekt waar het is misgegaan. Het verzamelen van de monsters is een proces dat de rover volledig zelfstandig uitvoert. Met nieuwe close-ups van het boorgat hoopt het team beter te begrijpen wat er fout ging.

Voordat Perseverance begon met boren, had het missieteam aangekondigd dat het mogelijk een van de oudste steenmonsters was die de rover in de krater tegen zal komen. Wetenschappers waren er enthousiast over omdat niet duidelijk is of het om vulkanisch gesteente gaat of om afzettingen van een vroeger meer.