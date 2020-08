Oud-RIVM-directeur voor landelijke mondkapjesplicht, hekelt 'vrijblijvend beleid'

Coutinho pleit er juist voor dat de overheid een norm stelt. Hij vindt dat er een landelijke mondkapjesplicht moet komen voor in winkels, in restaurants en bij contactberoepen. "Het is echt niet zo ingewikkeld en ook allemaal niet zo erg."

"Het is erg veel van: wij moeten het met z'n allen doen en daarmee is het erg vrijblijvend. Ik denk dat dat een risico is", zegt Coutinho in Nieuwsuur. Hij vindt dat premier Mark Rutte het probleem goed schetst, maar vindt dat hij de verantwoordelijkheid te veel bij de bevolking legt.

Het coronabeleid van de Nederlandse regering is te vrijblijvend en inconsequent. Dat harde oordeel velt Roel Coutinho, microbioloog en oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, over de Nederlandse respons op de virusuitbraak.

'Het zal wel niet werken'

Burgemeesters hebben van het kabinet de mogelijkheid gekregen om op bepaalde plekken waar het druk is mondkapjes in te zetten. Op dit moment zijn mondkapjes verplicht in bepaalde winkelstraten en op markten in Rotterdam en Amsterdam.

Volgens Coutinho zijn dat soort regels niet eenduidig en erg verwarrend voor mensen. "Dan loop je in de Kalverstraat en dan moet het wel en even verderop weer niet. Dan denken mensen: het zal wel niet werken."

Ook zien mensen dat er in het buitenland op veel meer plekken mondkapjes verplicht zijn. "Op vakantie in Italië en Frankrijk moet het wel en thuis hoeft het niet meer. Dat is niet goed. Nederland moet niet denken dat we hierover een ander standpunt kunnen innemen."