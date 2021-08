Reddingsschepen met honderden migranten mogen aanmeren in Italië

De twee reddingsschepen die vorig weekend honderden migranten uit de Middellandse Zee redden , hebben toestemming gekregen om in Italië aan te meren. Vanmiddag legde het Duitse schip Sea-Watch 3 aan in de haven van Trapani, in het westen van Sicilië. Morgen volgt de Ocean Viking van de Franse hulporganisatie SOS Méditerranée. Die mag aanmeren in de oostelijke havenstad Pozzallo op het Italiaanse eiland.

Na enkele dagen op zee te hebben gedobberd, hebben beide schepen nu dus toestemming gekregen om aan te meren in Italiaanse havensteden. Volgens reddingswerkers van de Sea-Watch 3 gebeurde dat nadat de weersomstandigheden op de Middellandse Zee waren verslechterd.

Het aantal migranten dat probeert om vanuit Noord-Afrikaanse landen Europa te bereiken, is het afgelopen jaar flink toegenomen. De VN-organisatie voor migratie (IOM) becijferde vorige maand dat in de eerste helft van dit jaar bijna 76.000 mensen een poging deden, bijna 60 procent meer dan een jaar geleden.

Veel migranten proberen Europa binnen te komen via Italië, onder meer via het eiland Lampedusa. Volgens de lokale autoriteiten is het aantal migranten dat in mei en juni van dit jaar de Italiaanse kust bereikte meer dan verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar.

Koerswijziging

De verdeling van migranten over EU-landen is al jaren een heet hangijzer in de Europese politiek. Deze week heeft de Italiaanse regering de EU nogmaals opgeroepen om enkele van de duizenden asielzoekers over te nemen die het land de afgelopen maanden zijn binnengekomen. De minister van Binnenlandse Zaken zou hebben aangedrongen op een "dringende" koerswijziging van het migratiebeleid van de EU.

Ondertussen verdeelt de migratiekwestie ook de Italiaanse politiek. De rechts-populistische leider Matteo Salvini, die zich met zijn partij Lega al jaren tegen immigratie keert, wil dat premier Mario Draghi harder optreedt om de migrantenstroom te stoppen.