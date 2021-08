Italië pakt 70-jarige topvrouw van Napolitaanse maffiaclan op

De Italiaanse autoriteiten hebben een 70-jarige topvrouw van de Napolitaanse maffia opgepakt. Het gaat om Maria Licciardi, die op het punt stond te vertrekken naar Spanje. Ze staat vanwege haar geringe lengte ook bekend als 'de kleine', naast andere bijnamen als 'la madrina' (de peetmoeder) en 'Bloody Mary'.

Licciardi werd opgepakt op de luchthaven van Rome toen ze haar bagage aan het inchecken was. Ze was van plan naar Malaga te reizen, waar haar dochter woont. "Ze gaf geen krimp toen agenten haar tegenhielden en het aanhoudingsbevel toonden", meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

De 70-jarige Licciardi is de zus van Gennaro Licciardi, de leider van een beruchte clan binnen de camorra, de maffia in Napels. Hij overleed in 1994 in een gevangenis.

Touwtjes in handen

Vermoedelijk nam de nu opgepakte Maria daarna samen met familieleden de leiding over. Ze was een van de meest gezochte criminelen van Italië, en werd in 2001, na twee jaar lang spoorloos te zijn geweest, opgepakt vanwege maffiagerelateerde misdaden.

Na het uitzitten van haar straf kwam ze in 2009 weer vrij, maar van stoppen wilde ze niet weten. De politie in Napels vermoedt volgens de krant La Stampa dat 'la madrina' opnieuw de touwtjes in handen kreeg. Ze zou daarbij op goede voet hebben gestaan met andere camorra-clans.

De maffia van Napels verdient vooral geld met zaken als drugssmokkel, afpersing van lokale ondernemers en met het verwerven van overheidsopdrachten.