Hongarije breidt toepassing anti-lhbti-wet uit

De regering in Hongarije breidt de omstreden wet uit die voorlichting over en het weergeven van homoseksualiteit en geslachtsverandering verbiedt in media en op school. Nu wordt het tonen of bespreken van deze onderwerpen ook verboden in een straal van 200 meter rondom kerken. Daarnaast moeten boeken die deze thema's 'promoten', zoals de Hongaarse regering het omschrijft, straks worden ingepakt in ondoorzichtige verpakkingen.

Dat staat volgens persbureau Reuters in een vrijdag gepubliceerd decreet. De nieuwe regels gaan vanaf september gelden. Volgens Reuters zullen er nog meer van dit soort uitbreidingen volgen, zodat de praktische uitwerking van de wet helder wordt.

Provocatie richting Brussel

De uitbreiding van de wet is een verdere provocatie richting Brussel. De Europese Commissie is een juridische procedure gestart vanwege de wet, die door veel EU-landen wordt verworpen als discriminerend tegen lhbti'ers.

De conservatieve premier Órban stelt dat de wet juist kinderen en tieners beschermt omdat deze doelgroep zo wordt afgeschermd van voorlichting over en representatie van homoseksualiteit of een "identiteit die afwijkt van het geboortegeslacht" in films, series, boeken, tijdschriften en reclames.

In juni is de wet ingegaan. Zo'n twee weken geleden maakte Órban, in reactie op de verontwaardiging in veel EU-lidstaten, bekend dat er voor het einde van het jaar een referendum over komt.