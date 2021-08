Slagvaardig PSV legt Ajax over de knie in duel om Johan Cruijff Schaal

PSV wint de Johan Cruijff Schaal - Pro Shots

Onder het motto de eerste klap is een daalder waard heeft PSV het duel om de Johan Cruijff Schaal benut om rivaal Ajax het vernieuwde visitekaartje te overhandigen. De Eindhovenaren wonnen de seizoensouverture in de Johan Cruijff Arena met 4-0. Dat PSV al vroeg in het seizoen goed in z'n vel steekt, had de nummer twee van de afgelopen jaargang al laten zien in de drie wedstrijden in de voorronden van de Champions League. Galatasaray was twee keer verslagen en afgelopen dinsdag had het Deense Midtjylland ook niets in te brengen bij het elftal van Roger Schmidt, dat veel strijdbaarder en meer in balans oogt dan voor de zomer. Bovendien herbergt de ploeg ook genoeg kwaliteit, zoals Noni Madueke al binnen twee minuten bewees. Het 19-jarige talent slingerde door de Ajax-defensie alsof er niemand stond en liet met een droge schuiver doelman Remko Pasveer, die de geblesseerde Maarten Stekelenburg verving, kansloos: 0-1.

Noni Madueke haalt uit voor de 0-1 - ANP

Het antwoord van Ajax, dat in 2019 de vorige wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (de editie van 2020 kon door de coronacrisis geen doorgang vinden) met 2-0 had gewonnen van PSV, volgde snel. Alleen niet met een doelpunt. De van Feyenoord overgekomen Steven Berghuis kopte via doelman Joël Drommel tegen de lat. Centimeters En toen de bal wel in het doel verdween, lag de VAR dwars. Na een even fraaie als vlotte Ajax-combinatie rondde Sébastien Haller af met een intikker, maar aangever Dusan Tadic had enkele centimeters buitenspel gestaan. Ajax hield het initiatief, maar slaagde er niet in de PSV-defensie nogmaals te verrassen. Dat gebeurde andersom wel. Mario Götze ontdeed zich in de 29ste minuut op het middenveld handig van twee Ajacieden, waarna hij Madueke aan het werk zette. De Engelse aanvaller met Nigeriaanse roots ging een combinatie aan met Eran Zahavi, snelde langs Lisandro Martínez en haalde genadeloos uit: 0-2. Genadeloos Genadeloos was ook de tackle van de Argentijnse Ajacied Nicolas Tagliafico op de Braziliaanse PSV-aanwinst Andre Ramalho. Scheidsrechter Björn Kuipers, die zijn afscheidswedstrijd floot, kon niet anders dan de rode kaart tevoorschijn halen.

Björn Kuipers - ANP