Vlaamse sportjournalist geschorst na respectloze uitspraken over basketbalsters

Het Belgische vrouwenbasketbalteam na aankomst op vliegveld Zaventem bij Brussel - Belga Sport

De Belgische sportverslaggever Eddy Demarez is door de Vlaamse omroep VRT op non-actief gesteld na uitspraken over het Belgische vrouwenbasketbalteam. Die deed hij aan het einde van een livestream op Facebook, toen hij dacht dat die al was gestopt. Dat was dus niet zo - dit konden kijkers horen:

Demarez gaf commentaar bij de terugkeer van de basketbalploeg en andere olympiërs uit Tokio. Toen het aan het einde van de live-uitzending ging over een feestje en Demarez al uit de studio was vertrokken, is van hem te horen: "Gepoept zal er niet geweest zijn, hè. Ik denk dat er één hetero bij zit." Poepen staat in het Vlaams voor geslachtsgemeenschap. Ook werden individuele speelsters besproken. "Da's een manneke", zei de sportjournalist over een speelster. Over het postuur van een ander werd gezegd: "Die wordt ook wel The Mountain genoemd". Op Twitter reageren speelsters van de Belgian Cats, zoals het team wordt genoemd, verontwaardigd: