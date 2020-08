VS straft Carrie Lam en andere hoge ambtenaren om veiligheidswet

De nieuwe wet schendt in de ogen van Washington de speciale status die Hongkong kreeg in 1997, toen het onafhankelijk werd van Groot Brittannië.

De VS hebben sancties opgelegd aan Carrie Lam, de leider van de regering in Hongkong, en tien andere hoge Chinese ambtenaren. Aanleiding is de omstreden veiligheidswet voor Hongkong die een paar weken geleden door China werd doorgedrukt.

Door de maatregelen worden alle tegoeden van de betrokkenen in de VS bevroren. Ook mogen Amerikanen geen zaken meer met hen doen. In een toelichting staat verder dat de VS achter de mensen in Hongkong staat en dat alle instrumenten en autoriteiten gebruikt zullen worden om de ondermijning van hun autonomie aan te pakken.

President Trump ondertekende vorige maand al een decreet waarin sancties tegen China werden aangekondigd. Aanleiding was het optreden 'tegen mensen met andere ideeën in Hongkong'.