Vierde zaterdag van massaal Frans vaccinatieprotest

Kern van Macrons beleid is dat iedereen in Frankrijk vanaf maandag alleen nog horeca en sommige winkelcentra kan bezoeken met vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs. Ook komt er een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers.

De demonstranten lijken er niet in te slagen om ook de publieke opinie mee te krijgen. Uit een peiling die afgelopen week werd gehouden, blijkt dat 37 procent van de bevolking de protesten steunt. Dat is ongeveer evenveel als de afgelopen weken. "Het is een minderheid, maar een niet uit te wissen minderheid", zei directeur Bernard Sananès van onderzoeksinstituut Elabe.

Ter vergelijking: toen de Gele Hesjes twee jaar geleden de straat opgingen, werden die in het begin gesteund door 73 procent van de Fransen.

Uit de peiling van Elabe blijkt dat een meerderheid nu het beleid van president Macron steunt. Zo'n 77 procent gaf aan mee te werken bij de nieuwe regels voor café- en restaurantbezoek. Voor reizen per trein of vliegtuig was dat percentage iets hoger: 80 procent.

Ook de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel ligt volgens de peiling niet hypergevoelig. Elabe vroeg de Fransen wat ze vinden van een vaccinatieplicht voor iederéén, dus niet alleen zorgmedewerkers. President Macron heeft daar eerder op gezinspeeld. Van de ondervraagden bleek 61 procent voorstander.

Bedreigingen en intimidaties

De betogers in Frankrijk willen vooralsnog doorgaan met hun protesten. Bronnen bij de politie houden rekening met een hogere deelname vanaf september, als de zomervakanties weer voorbij zijn.

Ook wordt ervoor gewaarschuwd dat de situatie grimmiger kan worden. De afgelopen week beklaagden met name apothekers die testen en vaccineren zich al over bedreigingen en intimidaties. Café-eigenaren die een vaccin- of testbewijs gaan vragen aan hun klanten, worden op sociale media bestempeld tot collaborateurs.

"We hebben per mail al tientallen doodsbedreigingen gekregen", vertelde parlementslid Aurore Bergé van Macrons regeringspartij LREM voorafgaand aan de stemming over de nieuwe vaccinatiewet.

Ook journalisten die verslag doen van de demonstraties worden lastiggevallen. Enkelen zijn al fysiek aangevallen. Een NOS-team dat vandaag in Rouen betogers volgde, werd bedreigd door een man die met een aansteker probeerde de camera in brand te steken. Tot grote woede van de meeste demonstranten.

Ook zorgverleners doen mee

Voor het overige verliepen de protesten relatief rustig. In totaal werd volgens de regering in 198 steden betoogd. Op enkele plaatsen waren er kleine schermutselingen of botsingen met de politie. Alleen al in Parijs waren 3000 agenten op de been.

Verspreid over het land liepen veel zorgverleners mee in de demonstraties. Zij kunnen straks geschorst worden en hun salaris kwijt raken als ze zich niet laten vaccineren.

In Marseille werd de stoet geleid door brandweermensen. Ook zij moeten zich volgens de nieuwe vaccinatiewet verplicht laten vaccineren. In Nice riepen de betogers dat Frankrijk aan het veranderen is in 'een dictatuur en een totalitair regime'.

De nieuwe vaccinatiewet, waarin de vaccinatieplicht en de coronapas zijn geregeld, werd eind juli goedgekeurd door beide kamers van het Franse parlement. Afgelopen week ging ook de Constitutionele Raad op grote lijnen akkoord. De regering heeft de wet op een paar punten, op last van de Raad, afgezwakt.