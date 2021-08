Leicester legt beslag op Community Shield na zege op Manchester City

De opening van het Engelse voetbalseizoen, het duel om het Community Shield, is gewonnen door Leicester City. De winnaar van de FA Cup was op Wembley met 1-0 te sterk voor landskampioen Manchester City in een duel dat pas in de slotfase beslist werd.

Na een eerste pegel van Ilkay Gündogan, die Leicester-doelman Kasper Schmeichel onder de lat vandaan tikte, viel er aanvankelijk weinig te genieten in het met 70.000 toeschouwers gevuld Wembley. Met name Manchester - met de geblesseerde Kevin De Bruyne buiten de selectie, recente recordaankoop Jack Grealish op de bank en Oranje-international Nathan Aké in de basis - bakte er weinig van.