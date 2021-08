Volle agenda's voor start cultureel seizoen, maar ook zorgen

Met een dubbel gevoel gaat de culturele en creatieve sector het nieuwe cultureel seizoen tegemoet. Volgens Kunsten '92, de belangenorganisatie voor de sector, zijn de agenda's volgepland, maar heeft optimisme plaatsgemaakt voor zorgen.

Nog steeds hangt de donkere wolk boven culturele instellingen dat optredens vanwege coronamaatregelen moeten worden afgelast. Ook is nog onduidelijk of de coronasteun doorgaat.

Niet een, maar twee keer optreden

Die onzekerheden leiden in de praktijk tot aangepaste voorbereidingen. "We hebben een zaal van 600 mensen, waar nu 150 mensen welkom zijn door de anderhalve meter afstand", zegt Emmelien Matthijsse, directeur van Theater Zuidplein in Rotterdam. "Dus we vragen cabaretiers om twee keer op een avond op te treden, zodat we toch nog 300 mensen kunnen ontvangen."

Het theater heeft voor het hele seizoen optredens in optie staan. Om het financiële risico te beperken, overleggen ze met impresariaten en makers. "We bieden kleinschaligere voorstellingen, soms met minder spelers. Als we meer bezoekers mogen ontvangen, kunnen we makkelijk opschalen in de kaartverkoop. We starten de kaartverkoop ook kort van tevoren, zodat we niet zoals vorig jaar moeten afzeggen. Het moet alleen wel in afgeslankte vorm doorgaan, anders gaat het financieel alsnog mis", zegt Matthijsse.

En ook al vullen de theaters en poppodia hun agenda's, het is nog de vraag of mensen ook komen. "Het vertrouwen van het publiek is een aandachtspunt. Over de hele linie zien we aan de kaartverkoop dat die nog niet is hersteld", zegt voorzitter Jan Zoet van Kunsten '92.

'Vooral lokaal werken'

Bij andere ondernemers leiden alle onzekerheden juist tot de keuze om de agenda op een andere manier te vullen. "Normaal gesproken organiseren wij onder meer concerten, clubavonden en festivals", zegt Khalil Ryahi, programmamanager bij WORM in Rotterdam. "Zolang de toekomst onzeker is, boeken we geen internationale artiesten en werken we vooral met lokale organisaties en artiesten."