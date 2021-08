Tientallen dorpen in Noordoost-Siberië geëvacueerd vanwege bosbranden

Eerder vandaag publiceerden we dit verhaal over de droogte en aanhoudende hitte in Zuidoost-Europa, Siberië en Noord-Amerika. Experts stellen daarin dat de situatie in Siberië nog ernstiger is dan in Europa, omdat de schaal van de branden daar "echt uitzonderlijk" is. De opwarming in het gebied overtreft de situatie in Europa, en daardoor zijn de branden er extremer, zeggen zij.