De laatste olympische nacht: afscheid Wild en Lavreysen op jacht naar hattrick

De laatste dag wordt al om middernacht afgetrapt door de marathonlopers. Voor Nederland komen Abdi Nageeye, Bart van Nunen en Khalid Choukoud in actie. Zij beginnen om 00.00 uur aan hun race en na 42.195 meter weten we wie zich de winnaar mag noemen op dit klassieke onderdeel.

De Olympische Spelen in Tokio zitten er bijna op. De teller voor de Nederlandse equipe staat met nog één dag te gaan op tien gouden, elf zilveren en twaalf bronzen medailles. Ook op de laatste dag van de Spelen gaan de Nederlandse sporters op jacht naar eremetaal.

Het onderdeel omnium, een klassement over vier onderdelen op één dag, moet voor de succesvolle baanwielrenster de kroon op haar werk worden. De Almelose werd al acht keer wereldkampioen, maar op de Olympische Spelen stond ze tot nu toe met lege handen.

De zeer succesvolle baanwielrenploeg schuift vannacht twee pionnen naar voren in de zoektocht naar nog meer eremetaal. Vanaf 3.00 uur begint de 38-jarige Kirsten Wild aan haar laatste kunstje op de Olympische Spelen.

Voor baanwielrenner Harrie Lavreysen zijn deze Spelen al geslaagd met goud op de teamsprint en goud op de individuele sprint. Zondag gaat hij op de keirin op jacht naar zijn hattrick in Japan. De kwartfinales van de keirin staan vanaf 3.24 uur op het programma.

In Londen (2012) en Rio (2016) moest ze genoegen nemen met de zesde plaats, vrijdag greep ze in het Velodrome van Izu ook naast een medaille. Samen met Amy Pieters eindigde ze op het onderdeel koppelkoers, mede door een val van WIld, op de vierde plaats. Zondag zint ze dus op revanche.

De NOS biedt tijdens de Olympische Spelen op NPO 1 en op NOS.nl en in de NOS-app een olympisch totaalprogramma aan. Sommige onderdelen of wedstrijden laten we van begin tot einde live zien, maar er kan ook tussen de diverse sporten worden geschakeld.

