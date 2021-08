De Graafschap thuis weer onderuit tegen kwelgeest Roda JC

De Graafschap is met een slecht gevoel begonnen aan een nieuw seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Doetinchem werd in eigen huis met 3-0 verslagen door Roda JC.

Een bittere pil voor De Graafschap, dat vorig seizoen als derde afsloot en in de eerste ronde van de play-offs ook al van Roda JC verloor (3-2).

In de eerste helft ging het spel gelijk op en vlak voor rust was er een kans voor de ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Reinier Robbemond om op voorsprong te komen, maar het aluminium behoedde Roda JC bij een omhaal van Giovanni Korte.

Droomdebuut

Na rust was het niet De Graafschap dat op dezelfde voet doorging, maar nam Roda JC het initiatief. De tweede helft was nog maar een paar minuten onderweg of de Limburgers kwamen via nieuwkomer Denzel Jubitana op voorsprong.

De 22-jarige Belg kende een droomdebuut voor zijn nieuwe club. Even later was het opnieuw raak toen hij oog in oog met Graafschap-doelman Hidde Jurjus kwam te staan na een slechte terugspeelbal: 0-2.

In de slotfase tekende Patrick Pflücke voor de derde treffer. Van buiten het strafschopgebied krulde de Duitser de bal om Jurjus heen en liet daarmee De Graafschap in eigen huis met lege handen.