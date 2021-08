Franse handballers heroveren olympische titel op Denemarken

De Franse handballers hebben in Tokio de olympische titel overgenomen van Denemarken. Op de Spelen van Rio in 2016 trokken de Denen aan het langste eind (28-26), nu won Frankrijk: 25-23.

De Fransen kwamen na een stroperige start op stoom en liepen vanaf 4-4 weg naar 14-10. Na de rust was er lang geen vuiltje aan de lucht voor Frankrijk. Maar in de zinderende slotfase naderden de Denen de kampioen van Peking, Londen - en nu dus ook Tokio - tot op één doelpunt.

Met nog een handjevol seconden op de klok verloor Morten Olsen de bal toen hij te midden van een kluwen Fransen wilde uithalen voor de 24-24. Ludovic Fabregas velde daarna het vonnis: hij gooide de bal in een verlaten doel.

Vierde brons voor Spanje

De Spaanse handballers hielden voor de vierde keer een bronzen medaille aan de Olympische Spelen over. In Tokio was Spanje in zijn vierde troostfinale in 25 jaar met 33-31 te sterk voor Egypte.