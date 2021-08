Karateka Ganjzadeh gaat knock-out, maar wint toch goud

Een opmerkelijk moment in het olympisch karatetoernooi. Karateka Sajjad Ganjzadeh heeft de allereerste gouden medaille veroverd in de klasse +75 kilogram, maar stond niet meer op de mat toen de jury hem de zege toewees.

Na een trap van zijn tegenstander Tareg Hamedi uit Saudi-Arabië was de Iraniër knock-out gegaan.

Hamedi begon fantastisch en had na tien seconden al een ippon gescoord, even later voegde hij daar een yuko (vergelijkbaar met een waza-ari in het judo) aan toe.

Allereerste goud ooit

Het leek er op dat de eerste gouden olympische plak ooit voor Saudi-Arabië zo goed als zeker was, maar toen ging het mis. Hamedi raakte Ganjzadeh met een trap vol op de kin waardoor de Iraniër knock-out ging.

Ganjzadeh werd afgevoerd, waarna de jury besloot Hamedi te diskwalificeren voor een gevaarlijke aanval (een hansoku).

Eenmaal bij zinnen kreeg de Iraniër een mooi bericht: hem was het allereerste olympisch goud toebedeeld.