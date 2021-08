De uitzending van 7 augustus

Steeds meer demonstraties tegen het vaccinatiebeleid in verschillende landen, zoals Frankrijk. Daar gingen vorige week ruim 200.000 mensen de straat op, omdat ze tegen de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel zijn. Ook de 'gezondheidspas', waarop staat of iemand recent is gevaccineerd of besmet is geweest, wordt bekritiseerd. Welk vaccinatiebeleid zou de Nederlandse regering moeten voeren? Theo Hooghiemstra , een jurist gespecialiseerd in gezondheid en privacy, vertelt zijn visie.

Groot onderzoek naar long covid

Er komt steeds meer erkenning voor de patiënten die corona hebben gehad, maar maanden daarna nog kampen met allerlei zeer ernstige gezondheidsklachten. Wereldwijd wordt dit long covid genoemd. Maar er is ook nog steeds heel veel onduidelijk over wat long covid precies is. Daarom is deze week een groot landelijk, Nederlands, wetenschappelijk onderzoek aangekondigd. Onderzoek om beter inzicht te krijgen in oorzaken van long covid, om de ziekte beter te definiëren en zo beter te kunnen bestrijden. Want één ding is zeker: het leven van een long covid-patiënt staat uit het niets compleet op zijn kop. We spreken onder meer iemand die hiermee te maken kreeg.