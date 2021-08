Franse volleyballers stunten met hun eerste olympische volleybaltitel

De Franse volleyballers hebben op de Spelen voor een stunt gezorgd door de olympische titel te veroveren. Frankrijk was in Tokio in een zinderende finale van twee uur en een kwartier de ploeg van het Russisch Olympisch Comité de baas: 25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 15-12.

Frankrijk was in het verleden niet verder gekomen dan één titel: de Europese in 2015. Op WK's werd twee keer de halve finales gehaald (brons in 2002, vierde in 2014) en op de het olympische podium was de achtste plaats van 1988 de beste prestatie.

Drie nederlagen

In Tokio leek de ploeg aanvankelijk ook geen hoofdrol te gaan spelen, want in de groep werden maar liefst drie nederlagen geleden: de Verenigde Staten, Argentinië en titelverdediger Brazilië bleken allemaal te sterk.

In de kwartfinales volgde de ommekeer, toen wereldkampioen Polen met 3-2 werd geklopt. In de halve finales nam Frankrijk revanche op Argentinië (3-0) en in de laatste wedstrijd van het olympisch toernooi moesten ook de Russen eraan geloven.