Estafetteploeg loopt 'met hart en ziel' naar zilver: 'Alsof we naar een feestje gingen'

"We moeten blijven dromen." Het waren de woorden van Liemarvin Bonevacia afgelopen week, nadat hij de olympische finale had bereikt van de 400 meter. En dromen bleef de Curaçaose sprinter zeker, want zaterdag veroverde hij met Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela een prachtige zilveren medaille op de 4x400 meter.

In Tokio liep het Nederlandse kwartet in een geweldige race naar een Nederlands record (2.57,18) in de eerste olympische 4x400 meterfinale voor Nederland ooit. "We hebben geschiedenis geschreven", vertelde Bonevacia na de medailleceremonie. "Ik heb er geen woorden voor. We hebben alles op alles gezet en alles gegeven."

Pluimpje

"We kwamen hier vandaag en we waren er klaar voor", vervolgde Bonevacia. "We hadden zelfs de kleding meegenomen voor het podium. Het was echt gezellig, alsof we uitgingen met muziek erbij. Het voelde echt of we naar een feestje gingen. Dit is het grootste pluimpje dat er is."