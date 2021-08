Braziliaanse voetballers verslaan Spanje na verlenging en winnen weer goud

Malcom is het middelpunt van de feestvreugde na zijn doelpunt in de verlenging - Reuters

Het Braziliaans voetbalteam is er opnieuw in geslaagd olympisch goud te veroveren. In Yokohoma won de titelverdediger na verlenging met 2-1 van Spanje. Malcom was de matchwinner, na een assist van Ajacied Antony. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Brazilië maar werd niet benut door Richarlison. De aanvaller van Everton, die tijdens het toernooi al vijf keer wist te scoren, schoot na 25 minuten spelen van dichtbij in het zijnet. Tien minuten later kreeg Richarlison een nog veel grotere kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. De aanvaller mocht het proberen vanaf de penaltystip maar na een weinig overtuigende aanloop schoot hij hoog over.

Richarlison mist de penalty, Eric Garcia juicht - Reuters

Opvallend was ook de manier waarop de strafschop gegeven werd. Na een Braziliaanse voorzet gaf de scheidsrechter een vrije trap aan Spanje, vanwege het hinderen van doelman Unai Simón. De VAR greep echter in, waarna werd besloten dat de doelman niet het slachtoffer was, maar juist zelf te agressief was uitgekomen. Op slag van rust kwam Brazilië alsnog op voorsprong. Na geklungel in de Spaanse verdediging kreeg Matheus Cunha de bal voor z'n voeten en kon hij vrij uithalen. De spits van Hertha BSC schoot hard binnen. Brazilië valt aan, Spanje scoort Brazilië kwam na rust uitstekend uit de kleedkamer en ging op zoek naar het tweede doelpunt. Opnieuw kreeg Richarlison een grote kans. Na een mooie pass van Cunha en een prachtige schijnbeweging schoot de aanvaller door de benen van Unai Simón. De doelman zat er echter nog net aan waardoor de bal via de onderkant van de lat uit het doel knalde. Spanje leek wakker geschud en wist zelfs op gelijke hoogte te komen. Carlos Soler gaf een perfecte voorzet op Mikel Oyarzabal, die hard de 1-1 binnenschoot. In het laatste half uur waren het de Spanjaarden die de dienst uitmaakten. In de slotfase leidde dat nog tot twee beste kansen: Óscar Gil zag een voorzet op de lat belanden en Bryan Gil schoot hard op de lat. Maar het bleef 1-1 en een verlenging was nodig.

Brazilië scoort in verlenging In de verlenging, waarin beide teams zichtbaar vermoeider en vermoeider werden, was het alsnog raak voor Brazilië. Antony stuurde Malcom in de 108ste minuut weg. De speler van FC Zenit stormde op Simón af en passeerde de Spaanse keeper voor de 2-1. In het restant van de wedstrijd kon Spanje zich niet nog eens oprichten, waardoor de olympische titel naar Brazilië ging. Spanje, waar Barcelona-middenvelder Pedri zijn 73ste wedstrijd van het seizoen speelde, moest genoegen nemen met zilver.

Richarlison viert een feestje in zijn eentje na het winnen van goud - Reuters