Duizenden deelnemers aan Pride Walk in Amsterdam

In Amsterdam lopen duizenden mensen mee in de Pride Walk, de demonstratie voor gelijke rechten voor de lhbti-gemeenschap. De protestmars is onderdeel van de jaarlijkse Prideweek, die vorig weekend is begonnen.

De deelnemers verzamelden zich vanmiddag in het Martin Luther Kingpark. Vanaf daar lopen ze via onder meer de Rijnstraat, het Rokin en de Dam naar het Centraal Station. Volgens een woordvoerder zijn er meer dan 5000 mensen op de been.