Geëmotioneerde Hassan dolblij met tweede goud: 'Nu ben ik klaar en mag ik slapen'

Eerder veroverde Hassan in Tokio goud op de 5.000 meter en een bronzen medaille op de 1.500 meter . "Ik heb hier geen woorden voor", vertelde Hassan na de medailleceremonie. "Ik heb gezegd dat ik voor drie medailles zou gaan en ik heb het gedaan. Beter dan dit kan niet. Ik had hier niet van durven dromen."

Sifan Hassan kwam naar de Olympische Spelen in Tokio met een loodzware missie: drie medailles halen op drie individuele afstanden. Dat lukte haar zaterdag op de 10.000 meter , door haar tweede gouden olympische medaille te winnen. "Ik ben zo blij dat het klaar is en dat het over is. Ik ben klaar en nu mag ik gewoon gaan slapen."

Drie keer goud was zelfs voor Hassan een stapje te ver, maar volgens de 28-jarige atlete was dat juist goed. "Natuurlijk was mijn hart gisteren gebroken met die bronzen medaille. Het was niet wat ik wilde, maar wel wat ik nodig had. Als ik gisteren had gewonnen, was dat vandaag niet gelukt. Ik was gewoon zo moe."

Hassan vertelde ook dat ze het hele atletiektoernooi met pijn in haar bovenbeen moest lopen, een blessure die ze opliep nét voor haar eerste race in de series van de 5.000 meter. "Ik had zoveel stress en ik moest huilen, want ik dacht: ik kan niet meer lopen. Ik moest ook wel waarmaken dat ik drie afstanden zou gaan lopen. En dat heb ik nu gedaan."