Estafetteploeg met Nederlands record zesde in olympische finale 4x400 meter

Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Femke Bol zijn met een Nederlands record als zesde geëindigd in de olympische finale van de 4x400 meter. Het kwartet liep 3.23,74, net iets sneller dan het in de series gevestigde record van 3.24,01.

Nederland had zich door een geweldige inhaalrace van Femke Bol op tijd geplaatst voor de eindstrijd. Bol, winnares van brons op de 400 meter horden, liep in de finale weer een geweldige race. Vanaf plaats zeven achterhaalde België nog. Meer zat er niet in.

De olympische titel ging naar de Verenigde Staten. Zilver was voor Polen, brons ging naar Jamaica.

