Tieners (14 en 17) opgepakt voor mishandelingen Schouwen

Nu heeft de politie kennelijk wel genoeg bewijs. De twee jongens worden ook gelinkt aan de mishandeling van een 19-jarige man uit Scharendijke, aan het begin van de Brouwersdam, vorige week zaterdag. Ook zouden ze, samen met anderen, afgelopen woensdag een 19-jarige man uit Renesse in elkaar hebben geslagen. Diezelfde dag werd een Duitse jongen aangevallen, eveneens in Renesse.

De 14-jarige jongen uit Schiedam en de 17-jarige jongen uit Vlaardingen die nu zijn opgepakt, waren gisterochtend ook al in beeld. Dat was niet lang nadat er in de nacht van donderdag op vrijdag melding was gemaakt van de mishandeling van de twee mannen bij een camping in Burgh-Haamstede. De politie kwam op die melding af, sprak daar de twee jongens aan en noteerde hun gegevens. Maar omdat er toen nog te weinig bewijs was, kon de politie hen niet arresteren, meldt Omroep Zeeland .

Ik had meteen dat verhaal van Mallorca in mijn hoofd.

In vrijwel alle gevallen raakten de slachtoffers gewond aan hun hoofd. Een van de slachtoffers van gisternacht, een 22-jarige man, zegt dat hij vreesde voor zijn leven. "We wilden nog even naar de camping, om te kijken of er nog wat gaande was", vertelt hij bij Omroep Zeeland. "Bij de uitgang van de camping zat een groep jongeren van een jaar of vijftien rond een picknickbank. Eén zo'n jongere begint hartstikke agressief te zeggen: "heb je sigaretje voor me?" Mijn vriend zegt: "Sorry, ik ga je geen sigaretje geven". En ineens geeft die jongen mijn vriend een tik en begint vol op hem in te meppen."

"Opeens waren ze met zijn zessen aan het schoppen. Ik riep dat ze op moesten houden. Die jongen van dat sigaretje komt naar mij toe en slaat me vol op het gezicht. Toen begon de groep vol op mij in te trappen. Ik had meteen dat verhaal van Mallorca in mijn hoofd. Ik kreeg harde trappen in mijn gezicht, ik zag witte flitsen. Het enige wat ik kon doen was schreeuwen."

Zes weken niet eten

De beveiliger van de camping wist de twee mannen te bevrijden van hun belagers door de politie te bellen. "Ik ben onderzocht in het ziekenhuis en 's middags geopereerd", vertelt de 22-jarige man. "Mijn kaak is op twee plaatsen gebroken en mijn neus ook. Ik kan zes weken niet eten. Het is zó laf. Met zijn allen tegen iemand die op de grond ligt", zegt de man. Zijn vriend kwam er vanaf met een gebroken neus.

De twee jongens die nu zijn opgepakt mogen voorlopig geen contact met de buitenwereld hebben. Ze worden vandaag verhoord. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.