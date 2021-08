Vakantiefiles op Europese wegen, vooral drukte in Frankrijk, Zuid-Duitsland en Italië

Op de Europese wegen is het zoals verwacht zeer druk vanwege vakantiegangers die tegelijkertijd de weg op gaan. Vooral in Frankrijk, Zuid-Duitsland en Italië loopt het verkeer vast, meldt de ANWB. Sommige vakantiegangers moeten rekening houden met uren extra reistijd.

In Frankrijk stond op het hoogtepunt rond 12.00 uur ongeveer duizend kilometer file. De meeste vertragingen zijn op de route tussen Lille, Parijs en Toulouse; daar moeten automobilisten rekening houden met ongeveer 3,5 vertraging, meldt de ANWB.

In Duitsland is het rond Stuttgart druk en in Italië loopt het op de routes van Oostenrijk naar Modena en van Como naar Florence vast. De files op de route tussen Bologna en Rimini zijn aan het begin van de middag al wat aan het afnemen.

De files zijn volgens de ANWB te vergelijken met die van vorige week zaterdag en verlopen ongeveer naar verwachting. Het zou dit jaar mogelijk extra druk zijn omdat mensen vanwege de pandemie liever met de auto in plaats van het vliegtuig op vakantie gaan. De ANWB adviseerde reizigers die de grootste verkeersdrukte willen mijden om vanochtend pas na 10.00 uur te vertrekken of morgen te reizen.