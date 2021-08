Grootste vakantiedrukte op Europese snelwegen voorbij, nog wel druk in Italië

Op de Europese wegen lijkt de ergste vakantiedrukte voorbij. Het was vanochtend en vanmiddag zoals verwacht zeer druk vanwege toeristen die tegelijkertijd de weg op gingen. Vooral in Frankrijk, Zuid-Duitsland en in Italië ontstonden lange files, met urenlange vertragingen tot gevolg.

In Italië is het nog steeds druk, onder meer op de snelwegen van en naar Bologna en rond de stad Trento, in Zuid-Tirol. Ook het verkeer dat via de Zwitserse Gotthardtunnel vanuit Italië naar het noorden wil rijden moet nog rekening houden met lange vertragingen.

Elders op de weg is het nu rustiger. In Frankrijk stond op het hoogtepunt rond 12.00 uur ongeveer duizend kilometer file. De meeste vertragingen waren tussen Parijs en Bordeaux en ten zuiden van Lyon. Automobilisten moesten daar rekening houden met 3,5 uur vertraging. Wel is het nog druk op de A7 tussen Valence en Orange en op de A9 tussen Nîmes en Narbonne. In Duitsland was het rond Hamburg en Stuttgart druk.

De files waren volgens de ANWB te vergelijken met die van vorige week zaterdag. Het is dit jaar mogelijk extra druk omdat mensen vanwege de pandemie liever met de auto in plaats van het vliegtuig op vakantie gaan.