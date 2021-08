Vierde plek springruiters dankzij 'reserve' Smolders; Zweden pakt goud na barrage

De Nederlandse springruiters zijn in de finale van de landenwedstrijd als vierde geëindigd. Nederland kwam tot 17 strafpunten en had zijn goede score vooral te danken aan Harrie Smolders, die als tweede Nederlandse ruiter in actie kwam en foutloos bleef.

Nederland won in 1992 goud in Barcelona en in 2012 zilver in Londen. Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten waren er negen jaar geleden ook al bij. Maar in Tokio begon de Nederlandse equipe, die zich als negende voor de finale had geplaats, matig.

Houtzager noteerde op zijn paard Dante 9 strafpunten: op twee hindernissen sneuvelde een balk en er volgde een extra strafpunt voor het overschrijden van de toegestane tijd van 82 seconden.

Smolders verrast

Verrassend was vervolgens het optreden van reserve Harrie Smolders met zijn paard Bingo du Parc, die in de finale Willem Greve en diens vermoeide paard Zypria S vervingen. Het was een gok, gaf bondscoach Rob Ehrens toe, maar die pakte goed uit.

Smolders reed een foutloze ronde en ook nog eens binnen de tijd. Na twee rondes klom Nederland daarmee op naar de vijfde plek.

Van der Vleuten, winnaar van brons in de individuele finale, slaagde er als slotruiter niet in om foutloos te blijven. Er gingen twee balken vanaf waardoor Van der Vleuten en zijn paard Beauville Z op 8, en Nederland in totaal op 17 strafpunten kwam.